CEV'den Nurper Özbar'a Süper Final'de görev!

Türk hakem Prof. Dr. Nurper Özbar, 22 Mayıs Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacak 2022 CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler Süper Final maçında görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CEV'den Nurper Özbar'a Süper Final'de görev!
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17 Mayıs 2022 16:14
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Türk hakem Prof. Dr. Nurper Özbar'ı 22 Mayıs Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacak 2022 CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler Süper Final maçında görevlendirdi.

CEV'den yapılan açıklamaya göre, FIVB A klasmanında Türkiye'yi temsil eden hakem Nurper Özbar, Arena Stozice'de Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ile İtalya'nın Trentino Itas takımları arasında oynanacak karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev alacak.

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