CEV Başkanı Boricic TVF'ye teşekkür etti

CEV Başkanı Aleksandar Boricic, İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenecek 18 Yaş Altı ve 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası için Türkiye Voleybol Federasyonuna (TVF) teşekkür etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
CEV Başkanı Boricic TVF'ye teşekkür etti
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10 Temmuz 2020 17:41
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenecek 18 Yaş Altı ve 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası için Türkiye Voleybol Federasyonuna (TVF) teşekkür etti.

TVF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Boricic teşekkür mesajında, "Dünyaca içinde bulunduğumuz zorlu bir dönemde dahi böyle büyük çaplı organizasyonları düzenleyebilmek için hazır olmaları ve uzun süredir Avrupa plaj voleyboluna yaptıkları değerli katkılarından dolayı Türkiye Voleybol Federasyonuna içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



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