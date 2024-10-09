CEV Avrupa kurullarında Türkiye'den 8 kişi görev yapacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonunda (CEV) görev yapacak Türk isimler belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 4 yıllık dönemde CEV Avrupa kurullarında 8 Türk'ün görev alacağı belirtilerek, "Türk voleybolu, kurulduğu günden bu yana ilk kez CEV Avrupa komisyonlarında bu kadar kalabalık bir ekiple temsil edilmiş olacak." denildi.



Kurullarda görev alacak isimler şunlar:



Avrupa Voleybol Komisyonu: Nilüfer Başak Shimonsky



Avrupa Hakem Komisyonu: Aziz Yener



Avrupa Sağlık Komisyonu: Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç



Avrupa Hukuk Komisyonu: Avukat Nihal İşçi



Avrupa Plaj Voleybolu Komisyonu: Ayşe Nihan Karaçam Salkaya



Avrupa Finans Komisyonu: Simla Türker Bayazıt



CEV Arabulucu Kurulu Üyesi: İsmail Coşkun



Avrupa Antrenörlük Komisyonu Başkanı: Ferhat Akbaş



