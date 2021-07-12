CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası tamamlandı

CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir'de sona erdi.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İnciraltı Plaj Voleybolu Tesisleri'nde düzenlenen şampiyona, erkekler ve kadınlar kategorilerinde oynanan yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarının ardından tamamlandı.Organizasyonda kadınlarda final maçında Bocharova/Gubina (Rusya) ikilisi, Moreno/Vergara (İspanya) ekibini 21-19, 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup ederek birinci oldu.Erkekler final maçında ise Slovenya'dan Mozic-Bracko ekibi, Norveç'ten Mol M./Sunde ikilisini 15-21, 15-21'lik setlerle 2-0 yenerek birincilik elde etti.Düzenlenen törenle kupa ve madalyalar dereceye giren ekiplere takdim edildi.