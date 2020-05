Çetin Ceviz filmi nerede çekildi, kaç yılında

ÇETİN CEVİZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çetin Ceviz, 2016 yılında vizyona girdi. Hemen ardından Çetin Ceviz 2 devam filmiyle beyazperdedeki macerasını sürdürdü. Filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı, yapımcılığını Ayşe Durmaz ve senaristliğini deÖmer Faruk Yardımcı ile Ayşe İşıkmen yürütüyor.Sinema ile ilgili her şey için tıklayın...Hayatının aşkını bulma konusunda her daim umutlu olan Hatice, yaşadığı köyde, uğursuz olarak nitelendirilir. Böylece günlük hayatında da mutsuz olan kadın, çareyi şehre taşınmakta bulur. Yolculuğu ile birlikte başlayan macerada Hatice büyük sürprizlerle karşılaşır.: Fırat Tanış (Tahsin), Ayça Erturan (Hatice), Gökce Yanardağ (Emel), Mahir İpek (Rıza), Cihan Ercan (Ahmet), Yüksel Ünal (Servet), İnan Ulaş Torun (Aykut), İbrahim Selim (Orhan), Perihan Ünlücan (Tülay), Beste Kanar (İrem), Ozan Uygun (Caner)Çetin Ceviz 2 Filminin nerede çekildiğine dair henüz bir bilgiye ulaşamadık.Hatice, çevresi tarafından uğursuz olarak nitelendirilmiş ve her ortamdan bu nedenle dışlanan genç bir kadındır. Aradığı aşkı ve huzuru yaşadığı köyde bulamayan Hatice, şehre göç etmeye karar verir. Böylelikle hem çevre baskısından kurtulacak hem de talihsizliğini kırmış olacaktır. Hatice, üç kişilik zengin ve mutlubir ailenin yanında çalışmaya başlar. Sonunda aradığı mutluluğu ve huzuru bulduğunu düşünen genç kadın tanık olduğu olayların ardından hiçbir şeyin o kadar da mükemmel olmadığının farkına varır. Yaşanan olaylar karşısında şaşkına dönen Hatice, olan biteni uğursuzluğuna yorsa da hayatının aşkını bulmayı da göz ardı etmez.Oyuncu ve müzisyen olan Tanış, 5 Mayıs 1975'te İstanbul'da doğdu. Aslen Gürcistan Ahıska kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezunu oldu. Bir süre Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. Sol gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Lisede tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Tanış, 15 yaşında iken beste yapmaya da başladı. Teoman, Emre Altuğ, Levent Yüksel, Gülay gibi pek çok isme beste yaptı. Dilber'in Sekiz Günü, Hep Yek, Mavi Gece, Öğrenci İşleri, Geniş Aile: Yapıştır, Geniş Aile: Her Türlü, Bir Zamanlar Anadolu'da, F Tipi film, Devrimden Sonra gibi sinema filmlerinde ve Adem ile Havva, Radyo-Madyo, Yedi Tepe İstanbul, Felek Ne Demek, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Aşka Sürgün, Ihlamurlar Altında, Menekşe İle Halil, Geniş Aile gibi pek çok önemli dizide rol aldı. İlk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yaptı. 2014 yılında ise Kübra Tanış ile dünya evine girdi. Fırat Tanış'ın bir kız çocuğu vardır.Ayça Erturan, ilk,orta ve liseyi İstanbul'da bitirdi. Annesi ev hanımı, babası ise bankacıdır. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam etmektedir. Kaynak: Çetin Ceviz filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?