Çeşme'de bisiklet şenliği

Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro, pazar günü altıncı kez düzenlenecek.



Gran Fondo World Tour kapsamına ilk kez alınıp, 13 ülkeden 1159 bisikletçinin pedal çevireceği, Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen yarış, 110 kilometrelik Carraro Parkuru ve 63 kilametrelik Toyota HYBRID Parkuru olmak üzere iki farklı yarışa ev sahipliği yapacak. Yarışta toplanan katılım bedelinin tamamı, Veloturk'ün, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılırken, pedallar çocukların bisiklet hayalleri için dönecek.



Yarışın startını yarın Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu organizatörlerle birlikte saat 08.00'de ilçe merkezinden verecek. Çeşme şehir merkezinden başlayacak olan 110 kilometrelik uzun yarış, Ovacık, Ildırı, Kadıovacık, gibi Çeşme'nin sembol bölgelerini geçtikten sonra tekrar Çeşme'ye dönerek son bulacak. Yarış boyunca bisikletçiler toplamda 1320 metre tırmanış gerçekleştirecek. 836 bisikletçinin katılacağı 63 kilometrelik kısa parkur da saat 08.30'da Çeşme şehir merkezinden başlayarak 683 metrelik tırmanışın ardından Ovacık, Ildırı, Germiyan, Port Alaçatı etaplarından geçecek.



16 yaşından 65 yaş üstüne kadar her yaştan bisiklet severi buluşturan 63 kilometrelik yarış, kadın-erkek olarak 10 kategoride gerçekleşecek. Genç Erkekler kategorisinde 30, Elit Erkek kategorisinde 179, Master Erkek kategorisinde 490, Genç Kadın kategorisinde 31, Elit Kadın kategorisinde 40, Master Kadın kategorisinde 46 bisikletçi katılırken, görme engelli bisikletçilerin Tandem olarak Paralimpik B kategorisinde 13, Paralimpik C kategorisinde 7 bisikletçi kısa parkurda pedal basacak. Yarışın uçun parkurunda sürpriz isim master kadın 60-64 yaşta bisiklet sürecek Bakiye Duran olacak. Organizasyon nedeniyle Çeşme ve çevresinde saat 07.00 ile 14.00 arasında birçok yol trafiğe kapatılacak.