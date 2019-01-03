Cesc Fabregas'ın veda mesajı

Premier League ekiplerinden Chelsea'den ayrılıp Monaco ile sözleşme imzalaması beklenen Cesc Fabregas, vedaya hazırlanıyor.
Cesc Fabregas, Southampton ile oynanan maçın ardından tribünleri selamlarken, maç sonunda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Fabregas, ayrılacağının sinyallerini ''Dünyanın en iyi ve en rekabetçi futbolu, İngiliz futbolunda 500 maç. Bu sayılar bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi. Kariyerimde bir başka gurur kaynağı. Cumartesi günü Stamford Bridge'de görüşmek üzere...'' mesajıyla vermiş oldu.
İspanyol yıldızın gelecek hafta Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Fabregas'ın adı devre arası transfer döneminde Fenebahçe ile de anılmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Cesc Fabregas, Southampton ile oynanan maçın ardından tribünleri selamlarken, maç sonunda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Fabregas, ayrılacağının sinyallerini ''Dünyanın en iyi ve en rekabetçi futbolu, İngiliz futbolunda 500 maç. Bu sayılar bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi. Kariyerimde bir başka gurur kaynağı. Cumartesi günü Stamford Bridge'de görüşmek üzere...'' mesajıyla vermiş oldu.
İspanyol yıldızın gelecek hafta Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Fabregas'ın adı devre arası transfer döneminde Fenebahçe ile de anılmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın