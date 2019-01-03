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Cesc Fabregas'ın veda mesajı

Chelsea'den ayrılıp Monaco'ya transfer olması beklenen Cesc Fabregas, ilk vedasını etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cesc Fabregas'ın veda mesajı
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03 Ocak 2019 04:40
Premier League ekiplerinden Chelsea'den ayrılıp Monaco ile sözleşme imzalaması beklenen Cesc Fabregas, vedaya hazırlanıyor.

Cesc Fabregas, Southampton ile oynanan maçın ardından tribünleri selamlarken, maç sonunda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fabregas, ayrılacağının sinyallerini ''Dünyanın en iyi ve en rekabetçi futbolu, İngiliz futbolunda 500 maç. Bu sayılar bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi. Kariyerimde bir başka gurur kaynağı. Cumartesi günü Stamford Bridge'de görüşmek üzere...'' mesajıyla vermiş oldu.

İspanyol yıldızın gelecek hafta Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Fabregas'ın adı devre arası transfer döneminde Fenebahçe ile de anılmıştı.



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