Cesc Fabregas'ın veda mesajı

Premier League ekiplerinden Chelsea'den ayrılıp Monaco ile sözleşme imzalaması beklenen, vedaya hazırlanıyor.Cesc Fabregas, Southampton ile oynanan maçın ardından tribünleri selamlarken, maç sonunda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Fabregas, ayrılacağının sinyallerinimesajıyla vermiş oldu.İspanyol yıldızın gelecek hafta Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Fabregas'ın adı devre arası transfer döneminde Fenebahçe ile de anılmıştı.