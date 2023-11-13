Cesc Fabregas sahibi olduğu takımın başına geçti!

Temmuz ayında futbol hayatını noktalayan dünyaca ünlü eski futbolcu Cesc Fabregas, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.



İspanyol isim, futbolu bıraktığı takım olan ve aynı zamanda eski futbolcu Thierry Henry ile birlikte sahibi olduğu İtalya Serie B ekibi Como'da geçici olarak teknik direktörlük görevine başladı.



Como kulübünden yapılan açıklamada, ''Teknik direktör Moreno Longo'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunda geçici olarak Cesc Fabregas takımımızın başında yer alacaktır'' ifadeleri kullanıldı.



''HEDEFİMİZ SERİE A''



Como kulübünün başına geçen Cesc Fabregas yaptığı açıklamada, ''Büyük bir sorumluluk. Şu anda yedinci sıradayız. Umarım sezon sonu bu takımı Seria A'ya çıkarabiliriz'' şeklinde konuştu.





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