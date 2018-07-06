Cesc Fabregas: ''Fernando Muslera için üzgünüm, aynısını atmıştım...''

Cesc Fabregas: ''Fernando Muslera için üzgünüm, aynısını atmıştım...''

Cesc Fabregas: ''Fernando Muslera için üzgünüm, aynısını atmıştım...''

İspanyol futbolcu Cesc Fabregas, Fransa karşısında hatalı bir gol yiyen Uruguay kalecisi Fernando Muslera için üzgün olduğunu belirtti.

Fernando Muslera, 2. golde büyük bir hata yaptı.



LINEKER: ''MUSLERA MAÇI BİTİRDİ''

İngiliz eski futbolcu, şimdilerin futbol yorumcusu Gary Lineker, Muslera'nın hatası ile gelen Fransa golünün ardından ''Muslera maçı bitirdi'' tweeti attı.



Lineker'e cevap veren İspanyol futbolcu Cesc Fabregas ise ''Birkaç yıl önce Dubai'de aynı golü Muslera'ya ben de atmıştım. Onun için üzgünüm'' dedi.



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Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, Uruguay'ı 2-0 yenerken Uruguay kalecisi, 2. golde büyük bir hata yaptı.İngiliz eski futbolcu, şimdilerin futbol yorumcusu, Muslera'nın hatası ile gelen Fransa golünün ardından ''Muslera maçı bitirdi'' tweeti attı.Lineker'e cevap veren İspanyol futbolcu Cesc Fabregas ise '''' dedi. Kaynak: Sporx.com dış haberler

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