Cesc Fabregas: ''Fernando Muslera için üzgünüm, aynısını atmıştım...''

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Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, Uruguay'ı 2-0 yenerken Uruguay kalecisi, 2. golde büyük bir hata yaptı.İngiliz eski futbolcu, şimdilerin futbol yorumcusu, Muslera'nın hatası ile gelen Fransa golünün ardından ''Muslera maçı bitirdi'' tweeti attı.Lineker'e cevap veren İspanyol futbolcu Cesc Fabregas ise '''' dedi.