Cesc Fabregas, Chelsea'de kalmak istiyor!

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol orta saha, geleceği hakkında konuştu.İngiliz The Guardian'a konuşan 31 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istemediğini belirtirken ''Açık söylemek gerekirse kulüp henüz bana bir şey söylemedi.Son 4.5 yıldır burada mutluyum. Çok başarı yakaladık, sayısız maç kazandık.'' şeklinde konuştu.Aynı zamanda kariyerini Chelsea'de bitirmeyeceğini de vurgulayan Fabregas, ''Sanırım birkaç yıl içinde Avrupa'nın dışına gideceğim ve kariyerimin sonlarında başka bir macera arayacağım.'' dedi.Teknik direktör Maurizio Sarri için çarpıcı itiraflarda bulunan İspanyol futbolcu, ''Keşke Sarri daha erken gelseydi. Onunla birlikte oyun kurucu pozisyonunda oynamak çok zevkli. Kariyerimin son zamanlarında gelmesi kötü oldu.'' sözlerini kullandı.