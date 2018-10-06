Cesc Fabregas, Chelsea'de kalmak istiyor!

Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol orta saha Cesc Fabregas, geleceği hakkında konuştu.
İngiliz The Guardian'a konuşan 31 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istemediğini belirtirken ''Açık söylemek gerekirse kulüp henüz bana bir şey söylemedi. Sözleşmemin bitmesine 8 ay kaldı. Hiçbir şey olmazsa 8 ay sonra gideceğim. Ama ben bu kulüpte kalmak istiyorum. Son 4.5 yıldır burada mutluyum. Çok başarı yakaladık, sayısız maç kazandık.'' şeklinde konuştu.
''BİRKAÇ YIL SONRA AVRUPA DIŞINA GİDERİM''
Aynı zamanda kariyerini Chelsea'de bitirmeyeceğini de vurgulayan Fabregas, ''Sanırım birkaç yıl içinde Avrupa'nın dışına gideceğim ve kariyerimin sonlarında başka bir macera arayacağım.'' dedi.
''KEŞKE SARRI DAHA ERKEN GELSEYDİ''
Teknik direktör Maurizio Sarri için çarpıcı itiraflarda bulunan İspanyol futbolcu, ''Keşke Sarri daha erken gelseydi. Onunla birlikte oyun kurucu pozisyonunda oynamak çok zevkli. Kariyerimin son zamanlarında gelmesi kötü oldu.'' sözlerini kullandı.
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İngiliz The Guardian'a konuşan 31 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istemediğini belirtirken ''Açık söylemek gerekirse kulüp henüz bana bir şey söylemedi. Sözleşmemin bitmesine 8 ay kaldı. Hiçbir şey olmazsa 8 ay sonra gideceğim. Ama ben bu kulüpte kalmak istiyorum. Son 4.5 yıldır burada mutluyum. Çok başarı yakaladık, sayısız maç kazandık.'' şeklinde konuştu.
''BİRKAÇ YIL SONRA AVRUPA DIŞINA GİDERİM''
Aynı zamanda kariyerini Chelsea'de bitirmeyeceğini de vurgulayan Fabregas, ''Sanırım birkaç yıl içinde Avrupa'nın dışına gideceğim ve kariyerimin sonlarında başka bir macera arayacağım.'' dedi.
''KEŞKE SARRI DAHA ERKEN GELSEYDİ''
Teknik direktör Maurizio Sarri için çarpıcı itiraflarda bulunan İspanyol futbolcu, ''Keşke Sarri daha erken gelseydi. Onunla birlikte oyun kurucu pozisyonunda oynamak çok zevkli. Kariyerimin son zamanlarında gelmesi kötü oldu.'' sözlerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın