Cesare Prandelli'nin yeni takımı belli oldu

Yaklaşık 1,5 yıldır kulüpsüz olan Cesare Prandelli, Fiorentina'nın başına geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Cesare Prandelli'nin yeni takımı belli oldu
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09 Kasım 2020 22:55
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli, Fiorentina'nın başına geçti.

Giuseppe Iachini ile yollarını ayıran Mor Menekşeler, eski hocaları ile anlaşma sağladığını resmen duyurdu.

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso da imza sonrasında, "Prandelli bizim için en iyi seçenekti, ona çok güveniyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

İtalyan teknik adam, 2005-2010 yılları arasında Fiorentina'da görev yapmış ve 1.71 puan ortalaması ile kariyerinin en yüksek derecesine ulaşmıştı.



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