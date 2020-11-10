"Cerrahi maskeler 10 kere kullanılabilir, ütü de yapılabilir"

Fransa merkezli Batı Avrupa'nın en eski tüketici hakları koruma derneği "UFC-Que Choisir", Covid-19 için kullanılan cerrahi maskelerin 60 derece sıcaklıkla yıkanması durumunda 10 kere kullanabileceğini açıkladı.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'Cerrahi maskeler 10 kere kullanılabilir, ütü de yapılabilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2020 15:47
1951 yılında kurulan Fransa Merkezli Batı Avrupa'nın en eski tüketici hakları koruma derneği "UFC-Que Choisir", hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen cerrahi maskeleri inceledi.

"Cüzdanlarımız ve gezegenimiz için müjde!" başlığıyla verilen haberde, dört saatlik kullanım sonrası atılması gerektiği söylenen maskelerin 60 derece sıcaklıkla 10 yıkamaya dayanabildiği ve filtrelemele kapasitelerini korudukları belirtildi.

ARAŞTIRMADA BASİT MASKELER KULLANILDI

Süpermarketler ve eczanelerden alınan EN14683 tip 3 maske ile yapılan araştırmada, Afnor / DGA filtreleme garantisi olan maskelerin 10 yıkama sonrasında da rahatlıkla kullanılabildiği görüldü.

ÜTÜ DE YAPILABİLİR

Yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulabileceği ya da en düşük ütü ayarıyla hafifçe ütülendiğinde filtreleme kalitesinin bozulmadığı belirtilen araştırmada, maskelerin filtreleme özelliğinden bir şey kaybetmedikleri kaydedildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için