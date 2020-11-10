'Cerrahi maskeler 10 kere kullanılabilir, ütü de yapılabilir'

1951 yılında kurulan Fransa Merkezli Batı Avrupa'nın en eski tüketici hakları koruma derneği "UFC-Que Choisir", hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen cerrahi maskeleri inceledi.



"Cüzdanlarımız ve gezegenimiz için müjde!" başlığıyla verilen haberde, dört saatlik kullanım sonrası atılması gerektiği söylenen maskelerin 60 derece sıcaklıkla 10 yıkamaya dayanabildiği ve filtrelemele kapasitelerini korudukları belirtildi.



ARAŞTIRMADA BASİT MASKELER KULLANILDI



Süpermarketler ve eczanelerden alınan EN14683 tip 3 maske ile yapılan araştırmada, Afnor / DGA filtreleme garantisi olan maskelerin 10 yıkama sonrasında da rahatlıkla kullanılabildiği görüldü.



ÜTÜ DE YAPILABİLİR



Yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulabileceği ya da en düşük ütü ayarıyla hafifçe ütülendiğinde filtreleme kalitesinin bozulmadığı belirtilen araştırmada, maskelerin filtreleme özelliğinden bir şey kaybetmedikleri kaydedildi.



