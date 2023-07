Çeri: 'Erciyes'teki oteller açılmalı'

Erciyes Dağı'nda 1800 metre yükseklikte yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yapımı tamamlanan 2 futbol sahası ile 2020 yılında hizmete girdi. O dönemden bu yana Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde önemli futbol takımlarını ağırladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Erciyes'te bulunan otellerin yaz döneminde kapalı olması, futbol kamplarını olumsuz yönde etkiledi. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelmek isteyen önemli futbol takımları, Erciyes'teki otellerin kapalı olması nedeniyle yaz kamp programını değiştirdi.



Yaşanan süreci anlatan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi işletmecisi Serkan Çeri, "2020 yılında kamp merkezini açtık. Burası 5 yıl önce başlayan bir serüven. Şimdi bu tesislerde 4'üncü sezonu geçiriyoruz. Her sezon olduğu gibi takımları yine ağırlamaya başladık. Bu sene ilk ağırladığımız takım Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor oldu. Bir kaç takım daha bu dönemde buraya kampa gelecekler. Talepler çok iyi. Burası artık ciddi bir kamp merkezi oldu. İsim olarak da tanınmaya başlandı. Çok fazla talep var, talebi karşılayamıyoruz. Çünkü iki tane büyük handikapımız var burada. Bunlardan biri iki tane futbol sahası olması sebebiyle sadece üç takım alabiliyoruz. İkincisi de Erciyes'te otellerin yine geçen yıl ve önceki yıl olduğu gibi açık olmaması" diye konuştu.



"TAMAMEN AÇIK OLMASI LAZIM"



Bu durumun kendilerini zorladığını ifade eden Çeri, şöyle konuştu: "Son 3 yıldır da en çok zorlandığımız konu bu. Erciyes'te 3 yıldır söylediğimiz gibi tesise, otele ihtiyaç var. Otel yok değil var ama bu kamplar için elverişli olan oteller maalesef bu konuya eğilip bizimle irtibata geçmiyorlar. Biz onlarla irtibata geçtiğimizde de maalesef açamayacaklarını kaydediyorlar. Eğer bu kamp merkezinin yaşaması isteniyorsa Erciyes'teki otellerin tamamen açık olması lazım. Var olan otellerin de niteliklerini değiştirmesi lazım. Otellerine yatırım yapmaları lazım. Spor turizminin altyapısını hazırlamaları lazım. Spor turizmi sadece yatak ve yemekten ibaret değil. Fitness ve spor salonları, hamamları ile Spa merkezleri eksik olan oteller var. Takımlar bu otelleri tercih etmiyor. Dolayısıyla bu otelleri kullanamıyoruz. Buradaki her otele katkımız olsun isterdik ama bu üniteleri olan oteller de yüksek maliyeti öne sürüp otellerini açmıyorlar. Böyle olunca da bir nevi Erciyes'e zarar veriyorlar."



"SIKINTILAR AŞILMIŞ DEĞİL"



14 Temmuz'da Gençlerbirliği'nin Erciyes Yüksek İrtifa Merkezinde kamp yapacağını belirten Çeri, "Yoğun çabalarımızla Gençlerbirliği için Erciyes'te açılan Polis Evi'ni tahsis ettik. Bir kamu kuruluşunun tesisinde kalacak. Gençlerbirliği'ni oraya alacağız. Aynı gün Adıyamanspor gelecek. Adıyamanspor'un şu anda Erciyes'te konaklayacağı oteli yok. Nerede konaklatacağımızı kara kara düşünüyoruz. Şehrin mülki amirleri 3-4 yıldır bizimle çok yakın iş birliği içerisindeler. Üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar. Böyle tesisleri şehre katmak kolay değil. Biz elimizi taşın altına koyduk, belediye, valilik, spor camiası hep birlikte burayı daha ileriye taşımamız gerekiyor. Tabii onlar da zaman zaman çağrılar yapıyorlar ama şu anda çok cevap aldığımız bir konu olamadı. Maalesef henüz bu otel ve konaklama sıkıntısı aşılmış değil" ifadelerini kullandı.