Türkiye, şubat ayında yaşanan şiddetli depremlerle asrın felaketini yaşadı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına dünyanın her yerinden destek ekipler ve araçlar gelirken, Japon arama-kurtarma ekibi de arama kurtarma çalışmalarına katılarak birçok kişinin hayata tutunmasına yardımcı oldu.



Japonya'nın, Türkiye'ye, Türkiye'nin de Japonya'ya sempati ve sevgisi yüzyıllardır bilinirken, böylesine bir felaketin ardından Japonya'dan Türkiye'ye bir destek daha geldi. Japon takımı Cerezo Osaka ile Albirex Niigata futbol takımları 18 Şubat'ta TSİ ile 08.00'de Japonya J1 Ligi'nin açılış maçında karşı karşıya geldi. Yanmar'ın kurduğu ve finanse ettiği olduğu köklü bir Japon futbol takımı olan Cerezo Osaka ve Albirex Niigata takımları sahaya ellerinde Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem ile ilgili destek pankartlarıyla çıktılar.



Yodoko Sakura Stadyumu'nda gerçekleşen maçta, futbolcular yaşanan deprem felaketlerinden dolayı çok üzgün olduklarını ve desteklerini esirgemeyeceklerini ellerinde taşıdıkları pankartlarla açıkladı. Takımın futbolcularından olan, daha önce de Beşiktaş'ta forma giyen ve Yanmar'ın spor elçilerinden biri olan futbolcu Shinji Kagawa da maç öncesinde bir video yayınlarken, depremden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kagawa, Türkiye'de geçirdiği dönemde, Türk insanın sıcakkanlılığından çok etkilendiğini ve depremde zarar gören herkesin yanlarında olduklarını belirterek, afette zarar gören kişiler adına yardım çağrısında bulundu.



Japon profesyonel futbol sistemi içinde en üst düzey futbol liginde mücadele eden Cerezo Osaka Futbol Takımı, maçlarını Osaka'daki 25 bin seyirci kapasiteli Yodoko Sakura stadında oynuyor. 1957 yılında Yanmar'ın şirket içerisinde bir spor faaliyeti olarak Yanmar Diesel adında kurulan takımın adı, 1993 yılında alınan Yönetim Kurulu kararıyla Cerezo Osaka şeklinde değişti.





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