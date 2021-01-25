Cerezo: "Luis Suarez Avrupa'nın en iyi forveti"

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, sezon başında transfer ettikleri Luis Suarez hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cerezo: 'Luis Suarez Avrupa'nın en iyi forveti'
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25 Ocak 2021 18:46
Atletico Madrid'de sezon başında Barcelona'dan transfer edilen Luis Suarez, verdiği katkıyla takımın liderliğe oturmasında büyük rol aldı.

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Uruguaylı forvet üzerine açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ŞANSLIYIZ"

Cerezo açıklamasında; "Suarez'in her zaman Avrupa'nın en iyi merkez forveti olduğunu düşünüyorduk. Bizim kadromuzda yer aldığı için çok şanslıyız ve kulüpteki herkes bu durumdan çok mutlu." dedi.

Kulübünün şampiyonluk şansı hakkında konuşan Cerezo; "Ligi kazanabiliriz ya da kaybedebiliriz. Bunları konuşmak için henüz erken. Sezonun hala büyük bir bölümü önümüzde duruyor." sözlerini sarf etti.



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