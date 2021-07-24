Cerezo: "Griezmann'ı geri alma düşüncemiz yok"

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, eski oyuncuları Antoine Griezmann'ın iddia edildiğinin aksine transfer listelerinde olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cerezo: 'Griezmann'ı geri alma düşüncemiz yok'
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24 Temmuz 2021 06:06
Bir süredir konuşulan Antoine Griezmann - Atletico Madrid transferiyle ilgili Madrid ekibinin başkanı Enrique Cerezo ilk kez konuştu.

Atletico Madrid Başkanı Cerezo yaptığı açıklamada, eski oyuncuları Antoine Griezmann'ı almak gibi bir düşünceleri olmadığını belirerek, "Griezmann için Barcelona ile bir pazarlık yapmadık. Genel Menajer Miguel Angel Gil de eğer masaya oturmuş olsaydı bana söylerdi. Antoine Griezmann bir Barcelona oyuncusu" sözlerini kullandı.

SIMEONE İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Madrid ekibinin şampiyon hocası Simeone ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fransız yıldızla ilgili "Griezmann ile çok iyi bir ilişkim var. Sporun dışında, kızların onun oğullarıyla oynuyor. Atletico'ya verdiklerinin ötesinde, Barcelona'da da çok başarılı olmasını istiyorum, sıra dışı bir oyuncu. 20 golün altına düştüğü sezonu olmaz. Bizim bir forvete ihtiyacımız var, Griezmann gelmezse, başkası gelecek. Kulüp ekonomik olarak bir karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.


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