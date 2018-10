Cep telefonunuzun ömrünü kısaltan hatalar

Cep telefonları, son on yıldır herkesin hayatının bir parçası. Bu zarif ve hassas aletlere gereken özeni göstermek ise çok da üstünde durduğumuz bir konu değil. Telefonların daha uzun süre ve daha yüksek performansla kullanılmasını sağlayacak bazı tavsiyeler var.1- Youtube'da ya da başka bir kaynakta gördüğümüz "life hack" ya da "kendin yap" videolarına hepimiz özeniyoruz. Güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bazı tavsiyeler ise telefonların görsel açıdan ya da performans olarak zarar görmesine sebep olabiliyor.2- Telefonu ısınacağı bir yere bırakmanın sonuçları oldukça can sıkıcı olabiliyor. Batarya ısınmayı pek seven bir parça değil, üstelik aşırı ısınma performansta da düşüşe neden oluyor. Zaman zaman sistem çiplerinin bile zarar gördüğü de biliniyor.3- Telefonu sertçe ve dikkatsizce şarja takmak, şarj bağlantılarını önemsemeden yapmak gibi bazı hareketler hem telefonun şarj girişine hem de şarj aletine zarar veriyor.4- Güncellemeleri yapmamak ya da güvenilir olmayan kaynaklardan farklı sürümler indirmek telefona oldukça büyük zararlar verebiliyor. Bu zararlar arasında performans kaybı, hatalı çalışmalar, kapanma sorunları ve kimlik bilgilerinin çalınması gibi ciddi problemler de yer alıyor.5- Telefonların pek çoğu artık tek parça halinde gelse de, içini açabildiğiniz bir telefona sahipseniz belli sürelerde bir cihazın içini temizleyin. Toz ve kir, parçaların verimli çalışmalarını engeller. "Ben beceremem" diyorsanız bir profesyonelden ya da bu işlerden anlayan bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz.6- Elde duran bir telefonun düşmesi, cepte duran bir telefondan çok daha kolaydır. Ayrıca çalınan telefonların büyük kısmı da kapkaç ile telefonu elinde tutan kişilerden çalınan telefonlardır.7- Telefon kılıfları sadece görsellik anlamında işe yaramıyorlar. Telefonların çantanın içinde biriken toz ve kirden korumak, anahtar gibi sert cisimlerin telefonu çizmesini engellemek için gerekliler.8- Telefonun kendi orijinal bataryasını kullanmıyorsanız telefonunuzun ömrü epey kısalacaktır. Ayrıca kalitesiz bataryalar çok daha çabuk ısınır ve çok daha verimsiz çalışır.9- Kulaklıklar ve şarj aletleri gibi telefon ürünlerini kullanırken kalitesiz ve çakma ürünler kullanmanın sonucunda telefonlar zarar görüyor. Bunun sebebi yanlış veya farklı üretilen bu ürünlerin elektriği ve akımları doğru şekilde iletememeleri.10- Telefonu temizlemek önemli, ancak bunu ya bir profesyonelden yardım alarak yapın, ya da tavsiye edilen yöntemleri uygulayarak. Telefonun içine bir şey sokmamaya da özen gösterin, büyük ihtimalle kaş yaparken göz çıkarmanıza ve soketlerin bozulmasına sebep olacaktır.11- Arka cepte duran telefonlar daha kolay çalınır. Bununla beraber, esas problem arka cepte duran, özellikle de ince olan, telefonların kıvrılması ve bükülmesi. Arka cepte duran telefonlar otururken hasar görmeye de oldukça açık.