Haber Tarihi: 12 Nisan 2023 14:44 - Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 14:44

Cep telefonu bilgisayar vergi muafiyeti ne zaman? Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman?

Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman? Cep telefonu bilgisayar vergi muafiyeti ne zaman sorusu gündeme geldi. Erdoğan'ın son dakika açıklamasında yükseköğretim öğrencilerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere vergi istisnalı cep telefonu ve bilgisayar uçuk olan vergi oranına muafiyeti vereceğini açıkladı. Peki, üniversite öğrencilerine cep telefonu bilgisayar vergi muafiyeti ne zaman? İşte detaylar…

Cep telefonu bilgisayar vergi muafiyeti ne zaman? Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman?
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Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman, vergisiz telefon şartları nelerdir, üniversite öğrencilerine bilgisayar telefon vergi indirimi nasıl yapılacak? AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Üniversiteli öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak" dedi. Üniversiteli öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağının duyurulmasının ardından "Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek, üniversite öğrencilerine vergi indirimi şartları nelerdir, vergisiz cep telefonu nasıl alınır?" sorularına yanıt aranıyor. İşte öğrencilere vergisiz telefon şartları ve diğer merak edilenler…
CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında " Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" ifadesini kullandı.
ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ OLACAK

Üniversiteli gençlerimize «Gençlik Kartı» uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, Sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz.

10 GB İNTERNET ERİŞİMİ İMKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL


ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL

KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL

ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL

ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL

KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL

ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL

ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL

ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL

iPhone 13 128 GB

Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL

KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL

ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL

iPhone 13 mini 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone 12 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone SE 64 GB

Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL

ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL

KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL

ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TL

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL

ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL

ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL
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