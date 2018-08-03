'ÖLÜ KURBAĞA'YA BENZEMİYOR!

Heyecandan titredi

"Hepimiz sorumluyuz"

"Mesut yiğit adam"

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2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında Chelsea'yi 6-5 mağlup etti. Bu karşılaşmada Arsenal'in beraberlik golünü hazırlayıp, bir de penaltı golü atan Mesut Özil'e İngiliz basını övgü yağdırdı. Arsenal'in haber sitesi Mesut'un maç boyunca ortaya koyduğu performanstan kesitlerin bulunduğu bir özet görüntü paylaştı. Yeni Teknik Direktör Unai Emery'nin sisteminde Mesut Özil'in rolü ve attığı kilit paslar, taraftarlarca da büyük övgü aldı.Mesut Özil'in görüntülerinin paylaşıldığı Twitter hesabında, "Dahilerle, onların büyüklüğünü anlayamayanlar tarafından alay edilirler" ifadesi yer aldı. Altına yorum yapan taraftarlar da şu ilginç ifadeleri kullandılar: 'Özil Cennet'in kapısının kilidini açabilir', 'Bu sihirbaz', 'Özil futboldaki bir sonraki seviyedir' 'O bir efsane', 'Mesut Özil şimdiye kadar Arsenal'e gelmiş en iyi 10 numara', 'Mesut'a, "Ölü kurbağanın beden diline sahip," diyen Mario Basler, umarım bu maçı izlemiştir', 'Mesut Özil'in sihirli futbol yeteneğini kimse durduramaz.'Chelsea maçı sırasında tribünde minik bir Arsenal taraftarı, "Mesut formanı alabilir miyim? Lütfen!" şeklinde bir pankart açtı. Mesut da çocuğun isteğini geri çevirmedi, maç sonunda formasını ona hediye etti. İngiliz basını çok sevinen çocuğun, formayı giyerken heyecandan titrediğini yazdı.ALMAN Milli Takımı'nın sol kanat oyuncusu Julian Brandt da Mesut'a destek verdi: Kesinlikle Almanya'nın başarısızlığının sebebi Mesut değildi. Hepimizde fazlaca hata var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekildiği fotoğraf bizim konuşma konumuz değildi. Mesut da en iyi performansını veremedi ama hepimiz aynı durumdaydık.Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da Mesut Özil olayını şöyle değerlendirdi: "Mesut Özil yiğit adam. Dünya liderinin yanına gelip 'Hoş geldin' demesi kadar doğal bir şey yok. Gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı. Bundan dolayı insanlar cezalandırılmamalı. Irkçılık günahtır. Mesut kardeşimin açıklamaları gayet olumludur. Ben de kendisiyle görüştüm, Mesut yiğit bir kardeşimiz. Bana 'Yine olsa yine yaparım' dedi. Bardak kırıldı diye su içmeyecek miyiz?"