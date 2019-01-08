Cennet adada 130.000 dolara çalışacak insan arıyorlar

1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu East Brother adası, San Pablo ve San Francisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor. Otelin Che Rodgers ve Jillian Meeker adlı çalışanları Nisan'da işten ayrılıyor. Otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşün kuran kişileri çekmeye çalışıyor.Adada bulunan otelde çalışacak iki kişi 130 bin doları paylaşacak.ŞARTLAR BASİTPersonel için öngörülen 130 bin dolarlık maaş iki kişi arasında paylaştırılacak. Personel, yemek, temizlik, malzeme tedariki ve müşterilerin ulaşımından sorumlu olacak. Adayların tekne kullanabilmesi gerekiyor. Perşembe'den Pazar'a kadar çalışacak personelin ayrıca sigara içmemesi ve köpeklerini yanında getirmemesi isteniyor. Otel, tüm bu sorumluluklara karşın, adaylara "olağanüstü bir manzara, kuşlar, deniz canlıları, temiz hava, tekneler ve tarih" vaat ediyor.