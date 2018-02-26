  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Cenk yoksa Babel de yok!

2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş formasını giymeye başlayan Babel, 18 lig maçında forma giyerek 5 gol attı ve 4 asistle şampiyonluk yolunda kilit isim oldu. Ancak, bu sezon Cenk Tosun'un devre arasında Everton'a gitmesiyle morali hayli bozulan yıldız futbolcunun performans düşüklüğü gözle görülür biçimde belli oluyor.

Kaynak: DHA
Cenk yoksa Babel de yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2018 10:53
2016-2017 sezonu devre arasında La Liga ekibi Deportivo La Coruna'dan sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takıma katılan ve  sezon sonunda yaşanan şampiyonlukta katkısı bulunan Ryan Babel, Cenk Tosun'un gidişiyle birlikte düşüş yaşadı.

2016-2017 sezonu devre arasında siyah beyazlı formayı giymeye başlayan Babel, 18 lig maçında forma giyerek 5 gol attı ve 4 asistle şampiyonluk yolunda kilit isim oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 karşılaşmada görev alan Hollandalı 3 gollük performans sergiledi. bu performansıyla birlikte Hollanda Milli Takımı'na da çağırılan Babel, 2017-2018 sezonuna ise çok iyi bir başlangıç yaptı.

Takımın hücum varyasyonlarında çok önemli bir faktör olan Ryan Babel, ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada forma giydi ve 7 gol atarken 2 golün de hazırlayıcısı oldu. Hollandalı, ligin 2'nci yarısında ise 5 karşılaşmada forma giyerken sadece 1 asist yaptı. 2 Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da istenileni veremeyen Babel'in sahadaki performansında da büyük düşüş yaşadı.

Öte yandan Babel'in yaşadığı düşüşte en büyük etkenlerin birisi de Cenk Tosun'un devre arasında İngiliz ekibi Everton'a transfer olması.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için