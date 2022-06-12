Beşiktaş gelecek sezon kadrosuna iyi bir golcüyü katmak istiyor. Siyah-beyazlıların listesinde bulunan eski golcüsü Cenk Tosun ile ilgili son durum ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Cenk Tosun'a son olarak ne kadar maaş önerdiği de belli oldu.
BEŞİKTAŞ CENK'E KAÇ PARA ÖNERDİ?
31 yaşındaki futbolcu, Everton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yıllık 2.2 milyon Euro maaş talep ediyor. Beşiktaş Yönetimi'nin, tecrübeli golcüye son olarak 1.8 milyon Euro önerdiği bildirildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş camiasının sevdiği futbolcuların başında gelen Cenk Tosun konusunda görüşmeler sürüyor. Cenk Tosun'un adı hatırlanacağı üzere Rus ekipleriyle de anılmıştı.
BEŞİKTAŞ CENK'E KAÇ PARA ÖNERDİ?
31 yaşındaki futbolcu, Everton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yıllık 2.2 milyon Euro maaş talep ediyor. Beşiktaş Yönetimi'nin, tecrübeli golcüye son olarak 1.8 milyon Euro önerdiği bildirildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş camiasının sevdiği futbolcuların başında gelen Cenk Tosun konusunda görüşmeler sürüyor. Cenk Tosun'un adı hatırlanacağı üzere Rus ekipleriyle de anılmıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ