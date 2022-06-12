BEŞİKTAŞ CENK'E KAÇ PARA ÖNERDİ?

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş gelecek sezon kadrosuna iyi bir golcüyü katmak istiyor. Siyah-beyazlıların listesinde bulunan eski golcüsü Cenk Tosun ile ilgili son durum ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Cenk Tosun'a son olarak ne kadar maaş önerdiği de belli oldu.31 yaşındaki futbolcu, Everton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yıllık 2.2 milyon Euro maaş talep ediyor. Beşiktaş Yönetimi'nin, tecrübeli golcüye son olarak 1.8 milyon Euro önerdiği bildirildi.Beşiktaş camiasının sevdiği futbolcuların başında gelen Cenk Tosun konusunda görüşmeler sürüyor. Cenk Tosun'un adı hatırlanacağı üzere Rus ekipleriyle de anılmıştı.