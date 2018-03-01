Cenk Tosun'un yeni hocası belli oluyor

Premier League'de Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'da değişim yaklaşıyor.
Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, Sam Allardyce'ın yerine takımı daha genç, dinamik bir menajere emanet etmek istiyor. Farhad Moshiri'nin istediği ilk ismin ise Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Paulo Fonseca olduğu ortaya çıktı.
İngiliz basınında da yer alan haberde Premier League'de 28 maçta 34 puan toplayan Everton'ın en geç sezon sonunda Sam Allardyce ile yollarını ayıracağı belirtildi. Everton'ın Endonezyalı sahibi Moshiri, sezon sonu için Paulo Fonseca ile özel bir görüşme yapacak. Paulo Fonseca'nın alternatifinin ise şu an bir takım çalıştırmayan Luis Enrique olduğu belirtildi.
Everton'ın Sam Allardyce ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, Sam Allardyce'ın yerine takımı daha genç, dinamik bir menajere emanet etmek istiyor. Farhad Moshiri'nin istediği ilk ismin ise Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Paulo Fonseca olduğu ortaya çıktı.
İngiliz basınında da yer alan haberde Premier League'de 28 maçta 34 puan toplayan Everton'ın en geç sezon sonunda Sam Allardyce ile yollarını ayıracağı belirtildi. Everton'ın Endonezyalı sahibi Moshiri, sezon sonu için Paulo Fonseca ile özel bir görüşme yapacak. Paulo Fonseca'nın alternatifinin ise şu an bir takım çalıştırmayan Luis Enrique olduğu belirtildi.
Everton'ın Sam Allardyce ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın