  •  
    G.Saray istedi, İtalya yolunda! Resmi teklif...
  •  
    Emre'den Fenerbahçe itirafı; "Ben isterim..."
  •  
    Üç büyük takım istedi, transfer cevabı geldi!..
  •  
    Galatasaray'a sürpriz GOL ve ASİST makinesi
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu

Cenk Tosun'un yeni hocası belli oluyor

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da, Sam Allardyce'ın ardından göreve Paulo Fonseca'nın gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cenk Tosun'un yeni hocası belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2018 23:41
Premier League'de Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'da değişim yaklaşıyor.

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, Sam Allardyce'ın yerine takımı daha genç, dinamik bir menajere emanet etmek istiyor. Farhad Moshiri'nin istediği ilk ismin ise Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Paulo Fonseca olduğu ortaya çıktı.

İngiliz basınında da yer alan haberde Premier League'de 28 maçta 34 puan toplayan Everton'ın en geç sezon sonunda Sam Allardyce ile yollarını ayıracağı belirtildi. Everton'ın Endonezyalı sahibi Moshiri, sezon sonu için Paulo Fonseca ile özel bir görüşme yapacak. Paulo Fonseca'nın alternatifinin ise şu an bir takım çalıştırmayan Luis Enrique olduğu belirtildi.

Everton'ın Sam Allardyce ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için