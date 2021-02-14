Cenk Tosun'un yeni hedefi Gençlerbirliği

Beşiktaş'a 3 yıl sonra geri dönen Cenk Tosun, Gençlerbirliği müsabakasında patlama yapmayı amaçlıyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Cenk Tosun'un yeni hedefi Gençlerbirliği
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14 Şubat 2021 11:44
Beşiktaş'a 3 yıl sonra geri dönen Cenk Tosun, ilk maçına Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor mücadelesiyle çıkmıştı. Bu karşılaşmada takımına gol katkısı veremeyen yıldız futbolcu, yarınki Gençlerbirliği müsabakasında patlama yapmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda dünkü takım çalışmasında oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan Tosun, görev alacağı süre içerisinde gollerini sıralamayı hedefliyor.



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