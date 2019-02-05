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Cenk Tosun'un sözleri Everton'ı karıştırdı

Premier Lig takımlarından Everton'da taraftarlar, Cenk Tosun'un son açıklamasından sonra Milli futbolcuya tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cenk Tosun'un sözleri Everton'ı karıştırdı
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05 Şubat 2019 16:26
Premier Lig'de formsuz bir dönem geçiren Everton'da bu sezon sadece 8 maça ilk 11'de başlayabilen Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı son açıklama ile taraftarın tepkisini çekti.

Cenk Tosun, yaptığı açıklamada ''Sürekli toplanıp konuşuyoruz. Takım halinde gelişiyoruz. Biraz duran toplara çalışmamız gerekiyor. Daha akıllı davranıp teknik direktörün bizden istediklerini yapmalıyız. Daha çok konsantre olmalıyız.'' sözlerini kullandı.

Cenk'in açıklamasından sonra Everton taraftarı, Twitter'da 27 yaşındaki oyuncuyu eleştiren paylaşımlarda bulundu.

''CENK TOSUN, PROBLEMLERDEN BİR TANESİ''

İngiliz basınının hazırladığı o paylaşımlarda şu sözler dikkat çekti;

''Cenk'e bir haberim var. Biz gelişmiyoruz, hatta her zamankinden daha kötüyüz.''

''Everton'da bir sürü problem var. Tosun, o problemlerden bir tanesi...''

''Cenk, daha akıllı oynayıp duran toplara çalışmalıyız demiş! Bir de her gün gelişiyoruz demiş! Şaka yapıyor olmalı. Gittikçe kötüye gidiyoruz Cenk, Avrupa'ya gitme şansımız neredeyse kalmadı.''

Premier Lig'de 9. sıraya gerileyen Everton, oynadığı son 9 maçta 6 mağlubiyet aldı.

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