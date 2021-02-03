Cenk Tosun'un karantinası devam ediyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun'un karantinası Konyaspor maçından önce sona erecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun'un karantinası devam ediyor
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03 Şubat 2021 10:17
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz ve Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz bugün Antalyaspor'la deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlığının ardından tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin de bu karşılaşmada yer alması beklenmiyor.

Öte yandan takımın Everton'dan yeni transferi Cenk Tosun da tedbiren karantinada olduğu için bu karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Başarılı golcünün, karantinası cuma günü sona erecek ve pazar günkü Konya maçında oynayabilecek. 

 


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