Cenk Tosun'un hedefi Fenerbahçe

Bireysel olarak idman programını tamamlaması sonrasında dün takıma Cenk Tsun'un, salı günü oynanacak Başakşehir mücadelesinin kadrosunda yer alması zor gözüküyor.



Cenk Tosun'un, Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'yle oynanacak karşılaşmada listede olması bekleniyor. İdman eksiğini özel idmanlarla da kapatmaya çalışan Cenk, ara transfer döneminde katıldığı Beşiktaş'ta 1 lig maçına çıkıp 2 gol atmıştı.



KUPADA LARIN VE ABOUBAKAR



Başakşehir mücadelesinde takımın en önemli kozları yine Vincent Aboubakar ve Cyle Larin ikilisi olacak.. Formda yıldızlar, ligde elde edilen zaferin bir benzerini yarın Vodafone Park'ta oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final maçında da sürdürmeyi planlıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkıp 17 gol atan Cyle Larin, takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar da 26 mücadele sonunda 15 kez rakip fileleri sarstı. Birlikte 32 gollük performans sergileyen Kartal'ın muhteşem ikilisi, yarın akşamki maçta şovlarına devam edip sezon sonunda da takımlarına çifte şampiyonluk yaşatmanın hayalini kuruyor.







