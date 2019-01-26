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Cenk Tosun'un golü, Everton'a yetmedi!

İngiltere Federasyon Kupası'nda Championship takımlarından Milwall, Cenk Tosun'un gol attığı maçta Everton'ı 90+4'te bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Kaynak: Sporx.com
Cenk Tosun'un golü, Everton'a yetmedi!
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26 Ocak 2019 22:33
İngiltere Federasyon Kupası'nda Championship ekibi Milwall ile Premier Lig takımı Everton karşı karşıya geldi. Milwall, 2-1 geriye düştüğü maçta geri dönüş yaptı ve 90+4'te bulduğu golle Everton'ı 3-2 yenerek tur atladı ve büyük bir sürprize imza attı.

Milwall'a turu getiren golleri 45'de Gregory, 75. dakikada Cooper ve 90+4. dakikada Wallace attı. Everton'da 43. dakikada Richarlison ve 72. dakikada Cenk Tosun'un attığı goller mağlubiyete engel olamadı.

Everton'da maça yedek başlayan Cenk Tosun, 65. dakikada Calvert-Lewin yerine oyuna dahil olurken 72. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Cenk, bu sezon 3. golünü attı. Cenk, bu golle birlikte 2015'ten sonra Federasyon Kupası'nda oyuna sonradan girerek gol atan ilk Everton futbolcusu oldu.

Bu sonucun ardından Milwall, Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Everton kupaya veda etti.

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