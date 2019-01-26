Cenk, bu golle birlikte 2015'ten sonra Federasyon Kupası'nda oyuna sonradan girerek gol atan ilk Everton futbolcusu oldu.

İngiltere Federasyon Kupası'nda Championship ekibi Milwall ile Premier Lig takımı Everton karşı karşıya geldi. Milwall, 2-1 geriye düştüğü maçta geri dönüş yaptı ve 90+4'te bulduğu golle Everton'ı 3-2 yenerek tur atladı ve büyük bir sürprize imza attı.Milwall'a turu getiren golleri 45'de Gregory, 75. dakikada Cooper ve 90+4. dakikada Wallace attı. Everton'da 43. dakikada Richarlison ve 72. dakikada Cenk Tosun'un attığı goller mağlubiyete engel olamadı.Everton'da maça yedek başlayan Cenk Tosun, 65. dakikada Calvert-Lewin yerine oyuna dahil olurken 72. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Cenk, bu sezon 3. golünü attı.Bu sonucun ardından Milwall, Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Everton kupaya veda etti.