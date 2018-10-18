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"Cenk Tosun'u satmak delilik"

Everton medyası, Cenk Tosun'un kalması için kampanya başlattı. Bedelsiz Beşiktaş'a verilmesi için "Delilik" denildi.

Kaynak: Akşam
'Cenk Tosun'u satmak delilik'
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18 Ekim 2018 02:29
İsmi Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Cenk Tosun, bir anda Everton'ın en kıymetli oyuncusu oldu.

Daha önce golcü oyuncuya yönelik yoğun eleştirilerde bulunan Everton'a yakın haber siteleri, şimdi onun geri verilmesinin delilik olacağını savunuyor.

Caleb Sage imzalı makalede şu görüşlere yer verildi: Cenk Tosun, Everton'da kalitesini büyük ölçüde ortaya koyan bir mücadele verdi.

KABUL EDİLEMEZ

Cenk Tosun'un ücretsiz olarak geri gitmesi bir fıkra olmalı. Beşiktaş'ın ücretsiz kiralama teklifi kabul edilemez. Cenk hala tehlikeli ve umut verici bir oyuncu. Everton onunla önümüzdeki yaza kadar güçlü bir şekilde devam etmeyi düşünmeli. Eğer gönderilecekse de ona en yüksek parayı verene satılmalı.

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