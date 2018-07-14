Cenk Tosun'dan Everton'da gol şov!

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton, gelecek sezonun hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Kamp çalışmalarını sürdüren Everton, Avusturya amatör ekiplerinden ATV Irding ile karşılaştı.
Everton, zayıf rakibini 22-0 mağlup ederken, Cenk Tosun da 4 gole imza attı. Cenk Tosun karşılaşmanın ikinci yarısının başında oyundan alındı.
Everton'da milli golcümüz Cenk Tosun'un yanı sıra Kevin Mirallas 5, Oumar Niasse ise 4 gole imza attı.
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Everton, zayıf rakibini 22-0 mağlup ederken, Cenk Tosun da 4 gole imza attı. Cenk Tosun karşılaşmanın ikinci yarısının başında oyundan alındı.
Everton'da milli golcümüz Cenk Tosun'un yanı sıra Kevin Mirallas 5, Oumar Niasse ise 4 gole imza attı.
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