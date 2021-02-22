Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber

Gençlerbirliği deplasmanında iki gol atarken dizinden sakatlanan Cenk Tosun tesislerde kontrolden geçirildi.



Ağır saha koşulları yüzünden dizinde ödem oluşan tecrübeli oyuncunun durumu yapılacak detaylı muayenenin ardından netlik kazandı.



Dizindeki ödemin inmemesi nedeniyle Cenk Tosun antrenmana çıkmadı. Siyah-beyazlı golcünün, Denizlispor maçında oynaması beklenmiyor.



BEŞİKTAŞ'A İKİ MÜJDE



Beşiktaş'ta sakatlıktan kurtulan Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup, takımla çalıştı.



CENK TOSUN'A RİSK YASAK



Gençlerbirliği karşılaşmasında iki gol atan ancak galibiyet arzusuyla kendini zorlayarak sakatlanan Cenk Tosun'a teknik heyetten uyarı geldi.



Doktorlarla birlikte öğrencisiyle bir toplantı yapan Sergen Yalçın, "Kendini riske atacak hareketlerden kaçın. Lig uzun bir maraton ve sana ihtiyacımız var. Tam iyileşmeden seni oynatmayacağım" dedi.



