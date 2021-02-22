Cenk Tosun'a özel kontrol!

Dizinden sakatlanan Cenk Tosun tesislerde kontrolden geçirilecek. İşte ayrıntılar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun'a özel kontrol!
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22 Şubat 2021 08:41
Gençlerbirliği deplasmanında iki gol atarken dizinden sakatlanan Cenk Tosun tesislerde kontrolden geçirilecek.

Ağır saha koşulları yüzünden dizinde ödem oluşan tecrübeli oyuncunun durumu yapılacak detaylı muayenenin ardından netlik kazanacak.

Dizindeki ödemin inmesi halinde Cenk'in cuma günü oynanacak Denizlispor maçının kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.



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