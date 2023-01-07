Cenk Tosun, yüksek formunu sürdürüyor

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta göreve başlamasının ardından kadroda yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetinde 2 haftalık aranın ardından yeniden gol sevinci yaşadı.
Şenol Güneş öncesinde ligde sadece Trabzonspor maçında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Güneş'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçta gol sayısını 4'e yükseltti.
HangiKredi Ümraniyespor'a 2 gol atan Cenk Tosun, Galatasaray derbisinde de siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydederken, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti.
Şenol Güneş öncesinde ligde sadece Trabzonspor maçında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Güneş'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçta gol sayısını 4'e yükseltti.
HangiKredi Ümraniyespor'a 2 gol atan Cenk Tosun, Galatasaray derbisinde de siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydederken, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti.
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