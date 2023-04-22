Cenk Tosun yakaladığı fırsatları değerlendiremedi

Beşiktaş'ın golcü isimlerinden Cenk Tosun, yakaladığı iki net fırsatta kaleci Orkun Özdemir'i geçemedi.



Siyah-beyazlı oyuncu 19. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderemezken 65. dakikada savunmanın hatasıyla bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı. Herkesin gol olmasını beklediği pozisyonda Ümraniyespor kalecisi Orkun yaptığı hamleyle topun kaleye girmesine izin vermedi.



Sarı kart ceza sınırında bulunan Cenk 74. dakikada yerini Rachid Ghezzal'a bıraktı.





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