Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan dikkat çeken performans!

Beşiktaş'ın yıldızları Salih Uçan ve Cenk Tosun, son dönemde yükselen performansları ile dikkat çekiyorlar.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda dün akşam Tüpraş Stadı'nda Konyaspor'la karşı karşıya gelen Siyah Beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla devirip yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu.
SALİH VE CENK İLE KUPADA SON DÖRDE!
Dolmabahçe'de Kara Kartal'a galibiyeti getiren goller, Salih Uçan ve Cenk Tosun'dan geldi. Beşiktaş'ta dün akşamki mücadelede Eyüpspor maçında olduğu gibi Konyaspor karşısında da perdeyi açan isim Salih Uçan'dı.
Deneyimli oyuncu, 32. dakikada Ernest Muci'nin uzaktan şutunda kaleciden dönen top ağlara göndermeyi başardı. Ligde son maçlarda kenardan gelen Salih Uçan, ilk 11'de başladığı Konyaspor maçını boş geçmeyerek takımının ilk golünü kaydetti. Salih Uçan, bu sezon Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giyerken ilk 11'de başladığı bu 2 maçta da gol atmış oldu. Kupada 2'de 2 yapan deneyimli oyuncu, ikinci yarının başında ise yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
GİRER GİRMEZ GÜÇ KATTI
Kara Kartal'da oyuna giren Cenk Tosun, çok geçmeden Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti. Oyuna girmesinin ardından hücum hattını hareketlendiren Cenk, 58. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı. Kornerden gelen topa iyi yükselip şık bir kafa vuruşu yapan A Milli golcü, fileleri havalandırdı. Golünün ardından korneri kullanan Gedson Fernandes'le özel bir gol sevinci yaşayan Tosun, 90 dakikanın sona ermesinin ardından galibiyeti takım arkadaşlarıyla beraber kutladı.
400. GOL PLAKETİ VERİLDİ
Siyah Beyazlılar'da Asbaşkan Onur Göçmez, maç öncesi Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golünü atan Salih Uçan'a plaket takdim etti. Kartal, Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Eyüpspor ile karşılaşmış ve 4-0'lık galibiyet ile son 16 turuna kalmayı başarmıştı. Söz konusu müsabakada Siyah-Beyazlılar'ın ilk golünü kaydeden Salih Uçan, Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golü atmıştı.
PERFORMANSLARI YÜKSELİYOR
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimler Salih Uçan ve Cenk Tosun'un durumları merak ediliyor. İki yıldız, bir düşüş sürecinin ardından son dönemde performanslarını artırmayı başardı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Süper Lig'in 27. haftasında 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda Salih Uçan ve Cenk Tosun ile Galatasaray maçından sonra yeni sözleşme görüşlerinin daha da sıklaştırılacağını belirtmişti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda dün akşam Tüpraş Stadı'nda Konyaspor'la karşı karşıya gelen Siyah Beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla devirip yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu.
SALİH VE CENK İLE KUPADA SON DÖRDE!
Dolmabahçe'de Kara Kartal'a galibiyeti getiren goller, Salih Uçan ve Cenk Tosun'dan geldi. Beşiktaş'ta dün akşamki mücadelede Eyüpspor maçında olduğu gibi Konyaspor karşısında da perdeyi açan isim Salih Uçan'dı.
Deneyimli oyuncu, 32. dakikada Ernest Muci'nin uzaktan şutunda kaleciden dönen top ağlara göndermeyi başardı. Ligde son maçlarda kenardan gelen Salih Uçan, ilk 11'de başladığı Konyaspor maçını boş geçmeyerek takımının ilk golünü kaydetti. Salih Uçan, bu sezon Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giyerken ilk 11'de başladığı bu 2 maçta da gol atmış oldu. Kupada 2'de 2 yapan deneyimli oyuncu, ikinci yarının başında ise yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
GİRER GİRMEZ GÜÇ KATTI
Kara Kartal'da oyuna giren Cenk Tosun, çok geçmeden Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti. Oyuna girmesinin ardından hücum hattını hareketlendiren Cenk, 58. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı. Kornerden gelen topa iyi yükselip şık bir kafa vuruşu yapan A Milli golcü, fileleri havalandırdı. Golünün ardından korneri kullanan Gedson Fernandes'le özel bir gol sevinci yaşayan Tosun, 90 dakikanın sona ermesinin ardından galibiyeti takım arkadaşlarıyla beraber kutladı.
400. GOL PLAKETİ VERİLDİ
Siyah Beyazlılar'da Asbaşkan Onur Göçmez, maç öncesi Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golünü atan Salih Uçan'a plaket takdim etti. Kartal, Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Eyüpspor ile karşılaşmış ve 4-0'lık galibiyet ile son 16 turuna kalmayı başarmıştı. Söz konusu müsabakada Siyah-Beyazlılar'ın ilk golünü kaydeden Salih Uçan, Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golü atmıştı.
PERFORMANSLARI YÜKSELİYOR
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimler Salih Uçan ve Cenk Tosun'un durumları merak ediliyor. İki yıldız, bir düşüş sürecinin ardından son dönemde performanslarını artırmayı başardı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Süper Lig'in 27. haftasında 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda Salih Uçan ve Cenk Tosun ile Galatasaray maçından sonra yeni sözleşme görüşlerinin daha da sıklaştırılacağını belirtmişti.