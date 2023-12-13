Cenk Tosun ve Salih Uçan beklemede

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek, Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşme uzatma çalışmaları Ocak ayına kadar askıya alındı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun ve Salih Uçan beklemede
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13 Aralık 2023 10:17
Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonu bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan, yeniden yapılanmanın ardından beklemeye geçti.

Beşiktaş'ta futbol sorumlusu Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın iki oyuncu ile görüştüğü ve kendilerinden süre istediği kaydedildi.

Bu iki deneyimli oyuncunun durumu, ocaktaki ara transfer dönemi öncesi netleşecek.

Cenk Tosun'a, Suudi Arabistan ve ABD'den ilgi olduğu kaydedilirken; Salih Uçan'a da Süper Lig'den iki takım ve İtalya'dan da taliplerinin olduğu söylendi. 

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