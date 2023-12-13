Cenk Tosun ve Salih Uçan beklemede

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonu bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan, yeniden yapılanmanın ardından beklemeye geçti.
Beşiktaş'ta futbol sorumlusu Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın iki oyuncu ile görüştüğü ve kendilerinden süre istediği kaydedildi.
Bu iki deneyimli oyuncunun durumu, ocaktaki ara transfer dönemi öncesi netleşecek.
Cenk Tosun'a, Suudi Arabistan ve ABD'den ilgi olduğu kaydedilirken; Salih Uçan'a da Süper Lig'den iki takım ve İtalya'dan da taliplerinin olduğu söylendi.
Beşiktaş'ta futbol sorumlusu Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın iki oyuncu ile görüştüğü ve kendilerinden süre istediği kaydedildi.
Bu iki deneyimli oyuncunun durumu, ocaktaki ara transfer dönemi öncesi netleşecek.
Cenk Tosun'a, Suudi Arabistan ve ABD'den ilgi olduğu kaydedilirken; Salih Uçan'a da Süper Lig'den iki takım ve İtalya'dan da taliplerinin olduğu söylendi.