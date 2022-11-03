Cenk Tosun'un yeni Babel'i; Weghorst

Beşiktaş'ta 3. döneminde ilk kez Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle 11'de forma şansı bulan Cenk Tosun, Ümraniye ağlarına 2 gol bırakırken, Weghorst'a da asist yapmıştı.



Saha içerisinde birbirlerine büyük saygı duyan ve nezaket içeren hareketlerle yakınlaşan iki takım arkadaşının saha dışında da oldukça iyi anlaştığı belirtildi.



Cenk Tosun'un, Babel ile geçmişte yaşadığı sevinçlerin yerini artık Weghorst alacak.



