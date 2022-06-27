SÖZLEŞMESİNDE BONUSLAR OLACAK

TRANSFERİN AÇIKLANMASINA AZ KALDI

2 YILLIK KONTRAT İMZALAYACAK

Beşiktaş'ın eski golcülerinden biri olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takıma kavuşmak için gün sayıyor. Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki golcü için kontrat detaylarını belirledi.Yönetim, teknik direktör Valerien İsmael'in de onay verdiği 31 yaşındaki oyuncunun babası Şenol Tosun ile Ümraniye Tesisleri'nde bir araya gelerek şartları görüştü. Taraflar 1 milyon Euro net ücret için el sıkışırken, sözleşmeye maç başı, gol ve asistleri içeren özel bonus maddeleri eklendi.Ailesiyle birlikte Türkiye'de tatilde olan Cenk'in İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla bir kez daha masaya oturacağı, ardından bu hafta içinde transferin açıklanacağı öğrenildi.Başkan Ahmet Nur Çebi'nin daha önce, "Beşiktaş'ın evladı. Ona her zaman kapımız açık" dediği tecrübeli oyuncu serbest durumda bulunuyor. 2 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon Everton'da 3 maça çıktı.