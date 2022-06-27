Cenk Tosun'un sözleşme detayları!

Beşiktaş Kulübü, eski golcüsü Cenk Tosun'un transferiyle ilgili detayları belirledi. Siyah-beyazlılar, golcü isme bonuslu sözleşme imzalatacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun'un sözleşme detayları!
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27 Haziran 2022 11:22
Beşiktaş'ın eski golcülerinden biri olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takıma kavuşmak için gün sayıyor. Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki golcü için kontrat detaylarını belirledi.

SÖZLEŞMESİNDE BONUSLAR OLACAK

Yönetim, teknik direktör Valerien İsmael'in de onay verdiği 31 yaşındaki oyuncunun babası Şenol Tosun ile Ümraniye Tesisleri'nde bir araya gelerek şartları görüştü. Taraflar 1 milyon Euro net ücret için el sıkışırken, sözleşmeye maç başı, gol ve asistleri içeren özel bonus maddeleri eklendi.

TRANSFERİN AÇIKLANMASINA AZ KALDI

Ailesiyle birlikte Türkiye'de tatilde olan Cenk'in İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla bir kez daha masaya oturacağı, ardından bu hafta içinde transferin açıklanacağı öğrenildi.

2 YILLIK KONTRAT İMZALAYACAK

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin daha önce, "Beşiktaş'ın evladı. Ona her zaman kapımız açık" dediği tecrübeli oyuncu serbest durumda bulunuyor. 2 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon Everton'da 3 maça çıktı.



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