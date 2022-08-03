CENK TOSUN 11'DE OLMAK İSTİYOR

ISMAEL'İN ÖNCELİĞİ WEGHORST

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan ve siyah-beyazlılardaki 3. dönemini yaşayan Cenk Tosun, Kayserispor ile oynanacak Süper Lig maçı öncesinde teknik direktör Valerien Ismael'den forma bekliyor.Everton macerasını noktaladıktan sonra Beşiktaş'a dönen Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile forma rekabetine girdi. Takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkin görüntüyle dikkatleri üstüne çeken golcü futbolcu, performansıyla Valerien Ismael'i memnun edip ilk 11'de yerini almak istiyor.Öte yandan teknik direktör Valerien Ismael, Kayserispor maçında öncelikli olarak Wout Weghorst'u düşünüyor. Hollandalı golcü büyük bir sürpriz olmazsa Kayserispor maçında 11'deki yerini alacak.