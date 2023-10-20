Cenk Tosun'un gözü Galatasaray'da

Süper Lig'de bu sezon henüz golle tanışamayan Cenk Tosun, siftahı Galatasaray'a karşı yapmak istiyor.
Sarı-kırmızılılara karşı ligde 8 kez forma giyen Cenk'in 3 gol, 1 asisti bulunuyor.
Cenk Tosun, kariyerinde en fazla Galatasaray'a karşı maça çıktı. Gaziantepspor ve Beşiktaş ile 9'ar kez olmak üzere toplam 18 defa sarı-kırmızılılara rakip olan milli futbolcu, 6 gol ve 2 asiste imza attı.
Cenk, söz konusu 6 golün 3'ünü ise Beşiktaş'tayken kaydetti.
Sarı-kırmızılılara karşı ligde 8 kez forma giyen Cenk'in 3 gol, 1 asisti bulunuyor.
Cenk Tosun, kariyerinde en fazla Galatasaray'a karşı maça çıktı. Gaziantepspor ve Beşiktaş ile 9'ar kez olmak üzere toplam 18 defa sarı-kırmızılılara rakip olan milli futbolcu, 6 gol ve 2 asiste imza attı.
Cenk, söz konusu 6 golün 3'ünü ise Beşiktaş'tayken kaydetti.