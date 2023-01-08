Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta 23'üncü kez rakip fileleri havalandıran Cenk Tosun tarihe geçti.



VODAFONE PARK'TA EN FAZLA GOL ATAN OYUNCU



Tecrübeli santrfor, Cyle Larin'le birlikte Vodafone Park'ta en fazla gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu. Cenk Tosun attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.



GÜNEŞ İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ



Şenol Güneş öncesinde ligde sadece Trabzonspor maçında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Güneş'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçta gol sayısını 4'e yükseltti.



HangiKredi Ümraniyespor'a 2 gol atan Cenk Tosun, Galatasaray derbisinde de siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydederken, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti.







