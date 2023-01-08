Cenk Tosun tarihe geçti!

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Kasımpaşa karşısında da ağları sarsarak tarihe geçti.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Cenk Tosun tarihe geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2023 11:16
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta 23'üncü kez rakip fileleri havalandıran Cenk Tosun tarihe geçti.

VODAFONE PARK'TA EN FAZLA GOL ATAN OYUNCU

Tecrübeli santrfor, Cyle Larin'le birlikte Vodafone Park'ta en fazla gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu. Cenk Tosun attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

GÜNEŞ İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Şenol Güneş öncesinde ligde sadece Trabzonspor maçında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Güneş'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçta gol sayısını 4'e yükseltti.

HangiKredi Ümraniyespor'a 2 gol atan Cenk Tosun, Galatasaray derbisinde de siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydederken, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ