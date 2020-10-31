Cenk Tosun takımla çalışmalara başladı

Mart ayında sakatlanan Milli futbolcumuz Cenk Tosun aylar sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.Everton kulübünün geçtiğimiz gün yaptığı idmana katılan Cenk Tosun'un takım arkadaşları ile ısınma hareketlerinin ardından topla birlikte çalışmalar yaptığı da görüldü.Cenk Tosun'un sahalara dönüş tarihi henüz net olarak bilinmiyor.