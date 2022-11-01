Cenk Tosun, Şenol Güneş ile bir başka

Beşiktaş evinde Ümraniyespor'u 5-2 yenerken maça damgasını vuran isim Cenk Tosun olmuştu. Valerien Ismael yönetiminde kulübüye hapsolan tecrübeli yıldız, Şenol Güneş'in ilk maçında 11'de yer alırken, 2 gol ve 1 asistle galibiyette büyük rol oynadı.



REKOR PARAYA GİTMİŞTİ



Cenk Tosun'un kariyerinde Güneş'in çok önemli bir yeri var. İkili arasında oluşan büyük sinerji direkt rakamlara da yansımış durumda. Milli futbolcu, Güneş yönetiminde toplam 113 maça çıkarken rakip ağlara tam 57 gol göndermeyi başardı. Cenk Tosun en yüksek gol sayısına, Güneş'le beraber ulaştı. 2017-18 sezonunda yine tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Beşiktaş'ta harika bir performans sergileyen Cenk Tosun özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki futbolu sonrası 22 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olarak Türk futbol tarihine geçmişti. Şenol Güneş'in ardından Cenk'in en fazla maça çıktığı teknik adam Marco Silva oldu.



MARCO SILVA İLE 5 GOL ATABİLDİ



Tecrübeli yıldız, Everton'da 35 maçta görev almasına karşın 5 gol atabilmişti. Cenk Tosun ayrıca Tolunay Kafkas'la 26 maçta 12 gol, Sergen Yalçın'la 20 maçta 11 gol, Bülent Uygun'la da 23 maçta 9 gol ve Hikmet Karaman'la da 33 maçta 9 gol atmayı başardı.





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