Cenk Tosun: 'Şampiyonluk yarışında kalmak istiyoruz'

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.



Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "İlk yarıda hiçbir şey oynamadık diyebiliriz. Çok kötüydük. Güzel geçmeyen bir ilk devre oldu. Devre arasında kenetlendik. Bu maçı çevireceğimize inandık. Öyle de başladık, duran toptan beraberliği bulduk. İkinci devre galibiyetimizi hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes çok iyi oynadı ikinci devrede." dedi.



Tecrübeli golcü, "Hoca bize özel bir şey yedirip, içirmiyor. Öğretmenlikten geldiği için ikili ilişkisini çok iyi tutmayı biliyor. Bizi her zaman mutlu tutuyor. Bizimle her zaman sohbet ediyor, şakalaşıyor. Bunlar futbolcunun ihtiyaç duyduğu şeyler. Bu maçta ben atarım, Aboubakar atar. Öbür maçta Redmond atar. Geçen hafta Saiss attı. Böyle şampiyonluk yarışında kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Son olarak, "Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takımdır. Hala şansımız var. Yenmemiz önemli oldu. Rakiplerimizi izleyeceğiz, zor maçları var. Onları çok düşünmeyerek, son 3 maçı yenip tabelada nerede olduğumuzu göreceğiz." şeklinde konuştu.





