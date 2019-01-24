Premier Lig takımlarındanforması giyen Milli futbolcu'un imsi bir başka Premier Lig ekibiile anılıyor.İngiliz BBC'nin haberine göre Crystal Palace, Everton'da gözden düşen Cenk Tosun'u devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.Bu transfer döneminde daha önce Oumar Niasse'yi Cardiff'e gönderen Everton'ın Cenk'i de göndererek Batshuayi transferi için yer açmak istediği kaydedildi.Cenk Tosun, Beşiktaş forması giyerken de Crystal Palace'ın radarına girmiş ancak transfer o zamanlar gerçekleşmemişti.Bu sezon çoğu maçta yedek kulübesinde başlayan Türk forvet, Everton ile 19 maça çıkarken 2 gol attı.