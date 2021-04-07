Cenk, "Tosun Paşa" gibi geri döndü

Beşiktaş'a döndükten sonra Vodafone Park'ta ilk maçına çıkan Cenk Tosun, 3 yıl 4 ay sonra evinde ilk golünü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Cenk, 'Tosun Paşa' gibi geri döndü
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07 Nisan 2021 19:32
Beşiktaş'ın devre arasında tekrar kadrosuna kattığı Cenk Tosun, 3 yıl 4 ay sonra Vodafone Park'ta siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı ve ilk golünü atmak için de çok beklemedi.

Koronavirüs testi negatife döndükten sonra kadroya alınan milli oyuncu, Alanyaspor karşısında 11. dakikada bir korner sonrasında ağları sarstı.

Süper Lig'de bu sezon 2. maçına çıkan Cenk Tosun, böylece 3 gole ulaştı.

VODAFONE PARK'IN EN GOLCÜSÜ
Cenk Tosun, 19 golle ilk maçın oynandığı 11 Nisan 2016'dan bu yana Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en fazla Süper Lig golü atan oyuncu konumunda.



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