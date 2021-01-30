Cenk Tosun olmazsa Beşiktaş'ın planı Marco Lijava

Forvet hattına takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Cenk Tosun transferi olmaması durumunda B planını hazır...

Haber; Sözcü
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Cenk Tosun olmazsa Beşiktaş'ın planı Marco Lijava
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30 Ocak 2021 14:06
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hücum bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun ve Hulk'u listesine almıştı.

Hulk'un Atletico Mineiro ile anlaşmasının ardından Cenk Tosun'a yoğunlaşan siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki golcüyü yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor. Yarım sezonluk ücretinin yarısını ödemeyi teklif eden Beşiktaş'a olumsuz yanıt veren Everton ile pazarlıklar sürüyor.

EVERTON'DAN GELECEK YANIT BEKLENİYOR

Başka takımlardan da kiralık teklifi alan Cenk Tosun için Everton ikna edilemezse, Beşiktaş anlaşmaya vardığı Marco Lijava'yı kadrosuna katacak. Oyuncu ile 1.5 yıllığına her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Everton'dan gelecek yanıta göre hareket edecek. Cenk Tosun transferi olmazsa, Livaja kadroya dahil edilecek.

Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Livaja, santrafor dışında forvet arkası ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Hırvatistan Milli Takımı formasını 4 kez terleten 27 yaşındaki futbolcunun, bu sezon AEK takımıyla çıktığı 24 resmi maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



 
 



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