Cenk Tosun Ocak'ta ayrılmayı düşünmüyor

Cenk Tosun'un menajeri Erkut Söğüt, Milli oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılmak istemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun Ocak'ta ayrılmayı düşünmüyor
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14 Aralık 2021 01:11
Milli futbolcu Cenk Tosun'un menajeri Erkut Söğüt, Cenk Tosun'un Ocak ayında Everton'dan ayrılmak istemediğini söyledi.

The Athletic'e verdiği röportajda Cenk Tosun'un geleceğiyle ilgili konuşan Söğüt, "Cenk'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Takımına katkıda bulunmak istiyor. Sadece yedek kulübesinde oturup bundan mutlu olacak bir futbolcu olmadığını düşünüyor" diye konuştu. Cenk Tosun'un geçen yıl olduğu gibi bu sezonun devre arasında da Beşiktaş'a gelebileceği konuşuluyordu.

Uzun süreli sakatlığını geçtiğimiz haftalarda atlatan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı toplam 59 maçta 11 gol 6 asist üretti.


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