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Cenk Tosun O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için sahneye çıkarak şarkı söyledi. Görüntüler sosyal medyaya sızdı...

Kaynak: Posta
Cenk Tosun O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi
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27 Aralık 2017 17:24
Cenk Tosun'un "O Ses Türkiye" programının yılbaşı bölümü için şarkı söylediğine dair görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntünün paylaşılmasının ardından Cenk'in performansı merak konusu oldu.

Cenk'in bu görüntülerinin paylaşılması üzerine, Beşiktaşlı taraftarlar golcü oyuncunun sahnedeki performansını merak etmeye başladı.

Cenk Tosun'a ek olarak futbol dünyasının renkli ismi, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural da programda sahne alacak.

İşte Cenk Tosun'un görüntüleri:



Instagram'dan paylaşılan fotoğraflara göre Yılmaz Vural'ın Cem Yılmaz'la düet yaptığı görülüyor. Daha önce O Ses Türkiye yılbaşı özel programlarında Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır da boy göstermişti.



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